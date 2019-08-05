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В Харькове грузовик на скорости слетел с моста: фото жуткой аварии

понедельник, 05 августа 2019, 13:57
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В понедельник, 5 августа, в Харькове грузовой автомобиль на высокой скорости слетел с моста.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информация о ДТП поступила на линию правоохранителей около 10:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

По предварительным данным, автомобиль КамАЗ, который перевозил песок, во время движения по окружной дороге упал с моста. Водитель получил тяжелые травмы и медики, которые прибыли на место инцидента, госпитализировали его в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Врачи взялись за операцию и борются за жизнь водителя.

Правоохранители устанавливают все детали и причины аварии.

Как сообщал "Апостроф", 4 августа в городе Боярка столкнулись внедорожник Mercedes и седан Chevrolet Aveo, водитель последнего авто погиб на месте.

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