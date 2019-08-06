Боевой человек: появились интересные подробности о новом командующем ООС на Донбассе

Стали известны неожиданные моменты из биографии нового командующего Объединенных сил Владимира Кравченко, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность в понедельник, 5 августа.

О них в колонке на "Апострофе" рассказал военный обозреватель Михаил Жирохов.

"Новый командующий ООС Владимир Кравченко представляет штаб оперативного командования "Север", который находится в Чернигове. Я сталкивался с ним по личным вопросам, подписывал разрешения. Знаю, как офицеры о нем говорили. Это боевой человек. У него есть военный опыт, он прошел все звенья - был начальником штаба, руководил оперативно-тактической группировкой в секторе "А" - это луганское направление. И работал в секторе "М" - мариупольское направление", - написал он.

Кроме того, по словам эксперта, сейчас все идет к тому, что перемирие будет прекращено.

"Офицеры не допустят солдатских бунтов в казармах и мишенью никто быть не хочет. Тем более, что боевики сейчас стягивают вооружение к Светлодарской дуге и Горловке. В этих местах возможно наибольшее обострение в ближайшее время", - добавил он.

Подробнее о перестановках в руководстве ООС и ситуации на фронте, читайте в материале "Апострофа": Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках.