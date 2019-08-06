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В Одессе прогремел мощный взрыв в больнице, есть погибшие: фото и видео с места

вторник, 06 августа 2019, 22:35
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Фото: пресс-служба полиции в Одесской области

В Одессе произошел мощный взрыв, в результате которого погибли два человека – мужчина и женщина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"К 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель, 1965 г.р., который вероятно и принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина была в отдельно стоящем здании, сама. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Сначала на место ЧП прибыли правоохранители, которые отвели посетителей больницы на безопасное расстояние. Прибывшие специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел.

Как оказалось, на месте ЧП взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Одессы прогремел мощный взрыв, в результате которого на воздух взлетел автомобиль и пострадал мужчина.

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