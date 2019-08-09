Как правящая партия Италии продалась Путину: расследование журналистов

Группа международных журналистов смогла подтвердить финансирование Россией партии "Лига Севера" министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Так, первая часть расследования была опубликована 8 августа изданием The Insider. В расследовании также принимали участие Bellingcat и BuzzFeed News.

18 октября 2018 года в Москве прошла встреча двух итальянцев и троих россиянин. Здесь говорили о поставках нефти, организованных таким способом, чтобы десятки миллионов евро досталась партийной казне.

Журналисты отмечают, что советники Сальвини в течение последних двух лет очень часто летают в Москву. Только 2018 году один из них летал в столицу РФ как минимум 14 раз.

В расследовании говорится, что в 2015 году советник министра Джанлука Савоини летал в Россию 5 раз, в 2016-м — 9, в 2017-м — 7 раз.

Есть доказательства, что Савоини встречался в Риме с российским политиком Александром Дугиным сразу после возвращения из Москвы.

Помощники итальянского топ-чиновника и он сам летают не только в Москву. В одной из своих поездок они вместе летали в Чечню. При этом российская сторона попыталась скрыть такие визиты, удалив информацию о них из базы "Мигрант".

Ранее "Апостроф" сообщал, что информация про подготовку покушения "украинской группировки" на вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини оказалась фейком.