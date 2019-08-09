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​"Перемирие" на Донбассе: штаб ВСУ обвинили в сокрытии важной информации

пятница, 09 августа 2019, 16:31
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Украинский волонтер Тим Златкин обвинил штаб Операции Объединенных сил на Донбассе в умышленном умалчивании некоторых фактах обстрела украинских позиций со стороны российских оккупантов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в официальной статистике сообщают только о самых легких нарушениях режима тишины врагами.

"Что-то постепенно перестают нравиться эти танцы с бубнами вокруг сообщений с фронта. Штаб ООС все чаще стал "забывать" говорить о всех случаях обстрела российскими наемниками и боевиками наших позиций. Есть, например, достоверно известные время и локации, куда прилетали 82 и 120 мины или снаряды от Д-30. Но в ежедневных сообщениях за тот день речь идет только о стрелковом. Ну, максимум гранатометы и пулеметы", – пишет Златкин.

Волонтер удивился такой тенденции и отметил, что скрываемые факты все равно всплывут в отчетах ОБСЕ, ТКГ или СЦКК. Также Златкин добавил, что многие очевидцы видели эшелоны с российской бронетехникой у украинской границы.

"Имейте совесть, уважаемые. Это уже становится системой. Откуда идут негласные указания замалчивать действия оккупантов? Надеетесь, что ваши фамилии не назовут чуть позже? Пока не поздно, подумайте", – пишет он.

Как сообщал "Апостроф", боевики, воспользовавшись объявленным перемирием, занялись стягиванием военной техники в зоне военного конфликта на Донбассе, создав вероятность нового обострения.

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