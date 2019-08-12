Стреляли из гранатометов: боевики устроили новую провокацию на Донбассе

В понедельник, 12 августа, в зоне действия Операции Объединенных сил боевики 5 раз обстреляли украинские позиции и не применяли оружие запрещенных калибров.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 4 раза нарушили "режим тишины". Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции украинских военных вблизи села Пищевик; из ручных противотанковых гранатометов - возле Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции в районе Зайцево. Там они применили снайперское оружие.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в июле 2019 на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу ВСУ было всего 19 лет.