В сети раскрыли детали скандального ДТП с прокурором под Харьковом

В среду, 13 августа, пройдет очередной судебное заседание по делу экс-прокурора Максима Марченко, в ДТП с участием которого в 2017 году погибло двое людей.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Татьяна Доцяк.

ДТП произошла на окраине Харькова в октябре 2017 года, почти сразу после жуткой аварии с Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым.

"В ДТП погибли братья Шатохины. "БМВ" Марченко врезалось в зад их "Славуты". Свидетели говорят - Марченко буквально вывалился с водительского места, ножки подкашивались, воняло алкоголем, не звонил в скорую, не подходил к пострадавшим. Зато позвонил папику и прокурору. Папик с места ДТП пытался забрать вещи Марченко, а другой человек, который представился прокурором, забрал с места ДТП самого Марченко. Марченко проведет ночь в частной больнице, и вот странность, утром у него уже не найдут и одной десятой промилле алкоголя", – пишет Доцяк.

Позже Марченко обвинял в смерти потерпевших врачей скорой помощи. Эксперты не установили скорость его автомобиля, а следователи не допросили врачей приватной больницы, где находился экс-прокурор. Родители погибших, по словам журналистки, заявили об угрозах, а активисты, которые следят за делом, – о попытках их подкупить.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 июля в Херсоне автомобиль Volkswagen Touareg рядом с остановкой сбил двоих подростков: мальчика и девочку.