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Жестокое убийство жены мужем в Киеве: всплыли новые детали трагедии и кадры с места

воскресенье, 18 августа 2019, 10:30
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Женщина, которую вечером в субботу, 17 августа, в Соломенском районе Киева зверски убил муж, незадолго до трагедии покупала в аптеке лекарства.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на улице Выборгской, рядом с детским садом № 654, около 21:30. Мужчина напал на свою жену с ножом и нанес ранения, от которых она скончалась на месте. Женщину обнаружили мертвой рядом с истекающим кровью мужчиной.

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По словам знакомого погибшей, они с мужем разводились. Женщина переехала к родителям на улицу Выборгскую вместе с малолетним ребенком, ее семья была благополучной. Что стало причиной случившегося, неизвестно. Детали установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве бездомный жестоко расправился с товарищем, заподозрив его в половых отношениях со своей подругой.

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