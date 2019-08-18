В Хмельницком кандидаты на премию Дарвина пытались ограбить копа: фото "героев"

В четверг, 15 августа, двое мужчин напали на сотрудника спецподразделения полиции ТОР и попытались его ограбить.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Как отмечается, старший лейтенант Василий Козак подвергся нападению, когда заходил в собственную квартиру. Грабители попытались забрать у него сумку с кошельком и часы. Однако полицейский сумел защитить себя. Кроме того, ему на помощь пришел сосед, также сотрудник полиции. Вдвоем им удалось задержать одного из напавших, другой сбежал.

Задержанным оказался 28-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.

"Но цинизм ситуации в том, что на ограбление злоумышленник пошел через два дня после того, как суд признал его виновным в аналогичном преступлении и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год!", – говорится в сообщении полиции.

Через некоторое время был также задержан второй злоумышленник. 32-летний житель Хмельницкого также ранее был судим за кражи и грабежи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Белой Церкви группа неизвестных ограбила мужчину с применением оружия и газового баллона, все преступники были задержаны полицией.