RU  UA  EN

понедельник, 19 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 августа

23:31
Путин назвал условия для переговоров по Донбассу
22:58
Появилась реакция Нетаньяху на скандал вокруг его жены в Киеве: видео
22:42
Ракицкий спровоцировал потасовку в матче чемпионата России: видео
22:28
Стало известно, сколько выплатят военным за отмененный парад в Киеве
22:23
Боевики устроили воздушную провокацию на Донбассе: ранен боец ВСУ
22:22
Титулованный украинский прыгун в воду внезапно завершил карьеру: названа необычная причина
21:59
Известный российский журналист заявил о переезде в Киев
21:34
Обвинение Роналду в изнасиловании: появились новые подробности
21:28
Путин выдал в Европе свою версию ядерного ЧП в России
21:01
Сталкер, ты ли это? В сети опубликовали видео новой игры про Чернобыль
20:52
Появилось видео с моментом страшного ДТП в центре Киева
20:29
США передали Путину мощный ракетный "привет": опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики устроили воздушную провокацию на Донбассе: ранен боец ВСУ

понедельник, 19 августа 2019, 22:23
переглянути новину українською

В течение суток, 19 августа, боевики российско-оккупационных войск шесть раз атаковали позиции украинских защитников на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

Как отмечается, боевики применили против украинских защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, "с целью нанесения наибольшего ущерба" солдатам ВСУ, враг применил беспилотный летательный аппарат, который снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25). В результате обстрела один военный получил ранение.

Накануне, 18 августа, боевики тринадцать раз нарушили режим тишины на Донбассе. Вместе с тем, в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", 19 августа стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ задержали мужчину, который подозревается в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемой ДНР.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: