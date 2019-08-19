Боевики устроили воздушную провокацию на Донбассе: ранен боец ВСУ

В течение суток, 19 августа, боевики российско-оккупационных войск шесть раз атаковали позиции украинских защитников на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

Как отмечается, боевики применили против украинских защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, "с целью нанесения наибольшего ущерба" солдатам ВСУ, враг применил беспилотный летательный аппарат, который снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25). В результате обстрела один военный получил ранение.

Накануне, 18 августа, боевики тринадцать раз нарушили режим тишины на Донбассе. Вместе с тем, в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", 19 августа стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ задержали мужчину, который подозревается в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемой ДНР.