В Киеве "бегун" угодил под колеса авто перед мостом: фото с места аварии

В ночь на 19 августа в Киеве произошло ДТП с пешеходом, которого сбила машина.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент случился на улице Братиславская перед мостом около рынка "Юность". Отмечают, что там молодой человек переходил проезжую часть и его сбил автомобиль марки Audi.

На место события прибыли врачи скорой медицинской помощи. Они госпитализировали мужчину с открытым переломом. Больше информации о ДТП пока не известно. Полиция устанавливает все подробности аварии.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп 16 августа около 9:30 утра произошла авария, в результате которой погиб 6-летний ребенок.

Как сообщал "Апостроф", на Гостомельской трассе под Киевом (участок Святошинского района) произошла дорожная авария с автомобилем такси Renault Logan.