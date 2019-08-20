Теперь об этом можно говорить: в сеть попало видео уникальной операции ВСУ на Донбассе

В интернете обнародовали видео уникальной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, о которой ранее нельзя было рассказывать.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Теперь можно об этот говорить, а в середине июля было нельзя. Эта операция уникальна тем, что вся была снята на видео. Вы увидите все, весь ее масштаб. Все подробности. Чуть терпения. А пока видео. На нем вся та боевая техника, от которой мало что останется", - отметил он.

Теперь можно об этот говорить, а в середине июля было нельзя

Эта операция уникальна тем, что вся была снята на видео

Вы увидите все, весь ее масштаб

Все подробности



Чуть терпения



А пока видео

На нем вся та боевая техника, от которой мало что останетсяhttps://t.co/yqPJQ0q8Eq pic.twitter.com/Z6lAjKqaAY — Юрий Мысягин (@2uwmp) 20 августа 2019 г.

Ранее в сети рассказали об успешной операции ВСУ, которая была проведена пять лет назад, но детали которой до сих пор не разглашались.

Как сообщал "Апостроф", ВСУ нанесли мощный удар по "любимой позиции" пропагандиста Кремля на Донбассе.