"Заказала" мужа: в деле об "убийстве" матери с дочерью под Киевом произошел неожиданный поворот

Предпринимательница из Броваров Надежда Головач, убийство которой имитировали под Киевом для поимки заказчика, бывшего мужа, за несколько лет до этого также "заказывала" своего экс-супруга.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева, Надежда Максимец.

"Как и большинство пользователей интернета, сегодня была шокирована новостью о том, что на Киевщине группа лиц готовила убийство двух женщин. По данным следствия, женщину и ее дочь заказал бывший муж из-за раздела имущества после развода. По иронии судьбы два года назад прокуратура Киева совместно с ДВБ НПУ разоблачила преступную группу, которая занималась разбойными нападениями, в том числе на заказ. Одно из нападений - в отношении предпринимателя из Броваров - был организован его экс-супругой. Теперь угадайте фамилии потерпевшего и заказчицы", – пишет Максимец.

В комментариях она добавила, что Надежда Головач обвиняется в заказе не убийства, а избиения бывшего мужа. Преступная группа, по которой ведется дело, фигурирует в множестве различных нападений, этот "заказ" – лишь один из них. На данный момент дело находится на рассмотрении в суде.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по делу о заказном убийстве Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковской в Киеве задержаны четыре подозреваемых.