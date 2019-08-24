Погиб в День Независимости: журналисты напомнили про героя, убитого в начале войны на Донбассе

Журналисты напомнили про погибшего в День Независимости на Донбассе сержанта Максима Баранова.

Об этом сообщает ресурс "Херсон Типичный".

Боец из Херсона погиб за Украину 24 августа 2014 года. Он служил кинологом в воинской части 3056 (теперь - дислоцированный в Херсоне батальон Нацгвардии), получил сержантское звания.

Максим был женат и у пары родился сын Артем. Когда малышу исполнилось 9 месяцев, сержант Баранов с боевыми побратимами отправился на блокпост под Амвросиевку Донецкой области.

"Я неотступно просила мужа остаться - ведь в Херсоне не было родных и близких, поэтому маленького сыночка должна сама глядеть. Максим на меня посмотрел и сказал только: "Это мой долг". Причем сказал так, что я эту тему больше не поднимала. Между тем, из Донецкой вести приходили все хуже. Уже один из наших ребят там погиб. Муж, похоже, тоже что-то плохое предчувствовал. В августе позвонил, и слышно было паршиво. Но через посторонние шумы уловила: "Прощу об одном - если со мной что случится, только вырасти сына"", - рассказала жена воина Ирина Баранова.

24 августа на блокпост, где нес службу Максим, напали два взвода вооруженных боевиков, там он и погиб. Вестей о нем родные долго не получали, ведь его похоронили в безымянной братской могиле. Тело нашли лишь через несколько месяцев и перевезли его в Запорожье. Когда бойца опознали, его перезахоронив на кладбище в селе Сиваше Новотроицкого района Херсонской области, там где и по сей день живет мать сержанта. Сыну Максима Баранова мать долго не решалась сказать, что отца уже нет. Только когда поехали к бабушке, мальчик увидел фото отца на стенах, и стал требовать правды. А когда услышал, разрыдался с криком: "Почему папа не вернется?"

Как сообщал "Апостроф", 29 августа в украинский прокат выходит фильм "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс". Картина основана на реальных событиях адского августа 2014 года, когда сотни наших бойцов были расстреляны российскими военными.