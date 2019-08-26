Тело собирали по кусочкам: всплыли детали смертельного ДТП под Одессой по вине экс-регионала

Автомобиль, за рулем которого находился 71-летний бывший начальник Донецкой и Одесской железной дороги и экс-регионал Николай Рогов, сбил насмерть двоих людей и разнес в щепки овощной лоток.

Об этом сообщает издание "Факты".

Его машина марки Mercedes после аварии еще около 300 метров пролетела по полю. По словам очевидцев, скорость авто была не меньше 200 километров в час.

Как рассказали родственники погибшей женщины-медсестры Юлии Гуриной, виновник ДТП пытается избежать уголовной ответственности. Родные погибшей просили суд его арестовать, но мужчину отпустили под ночной домашний арест. Из-за него без матери остались двое детей. В тот день супруги вместе с двумя маленькими детьми возвращались из Одессы, где были на отдыхе. Проезжая по трассе, остановились у придорожного лотка, чтобы купить виноград. Юлия только вышла из машины - и буквально в следующую секунду ее сбил Mercedes на глазах у мужа Михаила.

"Никогда не забуду этот ужас —- как я ходил по полю и собирал свою жену по кусочкам. Как только она вышла из машины, я услышал громкий хлопок. В следующую секунду уже не было ни ее, ни той торговой точки, к которой она подошла. В поле стоял черный Mercedes с разбитым бампером. Я побежал туда и нашел там Юлю. На ней не было живого места…", - рассказал Михаил Гурин.

Также под колесами иномарки погиб еще гражданин Азербайджана, который у дороги продавал овощи и фрукты.

"Водитель авто из машины не выходил. Сейчас его адвокат говорит, что он вроде как был без сознания. Тем не менее, он вызвал на место аварии своего помощника. Этот человек приехал и подошел ко мне. Спрашивал, что мне нужно, чем помочь. Я был не в состоянии с ним разговаривать. Потом он пошел к родственникам продавца, который тоже погиб. Этот мужчина приехал в Украину на заработки, у него остались четверо детей. С его родственниками помощник водителя, видимо, договорился. Потому что когда в суде виновнику аварии избирали меру пресечения, родные погибшего мужчины заявили, что водителя не нужно брать под стражу. Я узнал об этом постфактум. О судебном заседании, где водителю избирали меру пресечения, мне никто не сообщил. Я в тот момент занимался похоронами жены", - рассказал Миша.

По его словам, с ним пытался связаться кто-то из родственников Рогова, но он этого не хотел.

"Но я не хочу ни с кем разговаривать. Свидетели аварии рассказали, что Mercedes летел на скорости не меньше 200 километров в час и, вылетев на встречную полосу, уже не смог затормозить. С места аварии водителя госпитализировали. Говорят, он получил какие-то травмы", - отметил муж погибшей.

Юлию Гурину похоронили в родном селе Сутиски Винницкой области. На похоронах женщины было много ее друзей и коллег из военного госпиталя. По словам Михаила, его жена работала в госпитале в период с 2014 по 2017 год и спасла много военнослужащих, получивших ранения на востоке.

"Военные говорили, что Юля была для них как ангел-хранитель. Добрая, заботливая, отзывчивая. В 2018 году Юля ушла в декретный отпуск. Нашей младшей дочке сейчас всего 10 месяцев. Юля еще кормила ее грудью. Я все время рядом с ней, дочка не засыпает одна. А нашему сыну в октябре будет семь. Он взрослый мальчик. На месте аварии я запретил детям выходить из машины. Но сыну в тот же день сказал, что мамы больше нет… Ничто не предвещало беды. В Одессе мы отпраздновали мое 35-летие. Возвращались довольные и счастливые. Это случилось в один миг. Кстати, жена боялась машин. Когда-то она уже попала в аварию, после которой долго лечилась. С тех пор каждый раз, когда мы ехали в автомобиле, ей было не по себе", - рассказал Михаил.

Бывшему депутату и чиновнику предъявили подозрение по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек". Ему грозит до 10 лишения свободы. Михаил Гурин опасается, что бывший высокопоставленный чиновник попытается избежать ответственности.

"Прокуратура настаивала на содержании под стражей, но для виновника автокатастрофы почему-то избрали всего лишь ночной домашний арест. На судебное заседание его привезли на каталке. Его адвокат говорил о слабом здоровье подзащитного: дескать, у него и гипертония, и сахарный диабет, и еще ряд хронических заболеваний. Но почему-то же тогда он, такой больной, ездил за рулем на сумасшедшей скорости? Как и чем это можно оправдать? Сейчас мы ждем апелляционного суда, где будет повторно рассматриваться вопрос меры пресечения", - отметил супруг погибшей Юлии.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области это подтвердили.

"Судебное заседание должно состояться 27 августа. Мы оспариваем решение суда первой инстанции о применении к подозреваемому ночного домашнего ареста. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", - сказали в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 26 августа, в Киеве произошло жуткое ДТП - автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся.