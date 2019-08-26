В сети показали фоторобот педофила, напавшего на девочку в Днепре

Правоохранители составили фоторобот мужчины, который напал на 15-летнюю девочку в Днепре.

О нападении сообщила мать девочки в Facebook.

По ее словам, нападавший набросился на ребёнка по дороге на пляж, который расположен возле церкви. Неизвестный напал сзади и ударил подростка по голове бутылкой. После, преступник потащил жертву в кусты. К счастью, неизвестного спугнули прохожие и он бросился бежать. Пострадавшей наложили 6 швов. У неё сильно порезано лицо.

Согласно показаниям потерпевшей, правоохранители составили фоторобот нападавшего. Полиция просит днепрян опознать изверга. Он всё ещё находится на свободе.

Приметы нападавшего - мужчина в возрасте 40-45 лет. Рост 1,70 м. Темные волосы. Смуглый. Был одет в черную футболку и темные джинсы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве в общественном транспорте поймали опасного извращенца, на место вызвали полицию.