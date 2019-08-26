RU  UA  EN

вторник, 27 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 августа

12:35
Названа фамилия главного кандидата Зеленского на пост премьера
12:29
На Землю обрушилась рекордная жара за всю историю: в ООН бьют тревогу
12:25
Осень переносится: прогноз погоды на конец августа и начало сентября
12:24
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona угодила в шорт-лист именитой международной премии
12:20
Здравствуйте, я черт от Богдана: в сети ажиотаж из-за нового "скандала"
12:00
Харви Вайнштейну получил новые обвинения в сексуальном насилии: продюсер отрицает вину
11:54
Готов целовать ноги: сети взорвало фото "раба" Путина
11:46
Где смотреть онлайн Олимпиакос - Краснодар: расписание трансляций
11:44
Приехал удобрять Донбасс: сети разгневало видео признания российского "завоевателя"
11:38
В США умерла знаменитый дизайнер: в ее нарядах блистали Мишель Обама и Деми Мур
11:24
Российский город превратился в настоящий Мордор: фото и видео
11:23
Новая волна 2019: кто из украинских звезд выступил на конкурсе в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети показали фоторобот педофила, напавшего на девочку в Днепре

понедельник, 26 августа 2019, 20:31
переглянути новину українською

Правоохранители составили фоторобот мужчины, который напал на 15-летнюю девочку в Днепре.

О нападении сообщила мать девочки в Facebook.

По ее словам, нападавший набросился на ребёнка по дороге на пляж, который расположен возле церкви. Неизвестный напал сзади и ударил подростка по голове бутылкой. После, преступник потащил жертву в кусты. К счастью, неизвестного спугнули прохожие и он бросился бежать. Пострадавшей наложили 6 швов. У неё сильно порезано лицо.

Согласно показаниям потерпевшей, правоохранители составили фоторобот нападавшего. Полиция просит днепрян опознать изверга. Он всё ещё находится на свободе.

Приметы нападавшего - мужчина в возрасте 40-45 лет. Рост 1,70 м. Темные волосы. Смуглый. Был одет в черную футболку и темные джинсы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве в общественном транспорте поймали опасного извращенца, на место вызвали полицию.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: