Ранил дочь, а сына бросил в колодец: под Черкассами мужчина устроил жуткую расправу над детьми, фото

В среду, 28 августа, в Черкасской области мужчина ранил ножом приемную дочь, а сына сбросил в колодец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла вечером в Тальновском районе. Там хозяин дома нанес несколько ножевых ранений приемной 10-летней дочери, а 3-летнего сына сбросил в колодец, глубиной 18 метров. Сам злоумышленник скрылся с места происшествия.

На место прибыли правоохранители, медики и спасатели. Последние достали мальчика из колодца и передали врачам. Медики также оказали помощь на месте и госпитализировали в больницу раненую девочку.

Полицейские нашли злоумышленника на территории района, где он скрывался в кустах. По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

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