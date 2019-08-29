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Прыгали на избитых пленниках: как боевики в Донецке издевались над украинцами

четверг, 29 августа 2019, 09:52
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Пророссийские боевики жестко издевались над пленными украинцами, которых свозили в здание СБУ в Донецке.

Как рассказал в интервью "Апострофу" бывший пленный украинский военный Андрей Скачков, его сбивали с ног и ставили на колени, а потом показывали видео как Донбасс якобы обстреливают "каратели".

"Нас было 109 человек, всех отвезли в Донецк, в подвалы здания СБУ. В первые же дни плена нас снимало российское ТВ. Возможно, они невольно нас спасли – нас не завалили, поскольку мы засветились в кадре.

Я сразу сказал, что из Донецка. Хотел им показать, что не все такие, как они. В итоге, относились ко мне как к "предателю", доставалось очень сильно. "Программа" была одна и та же: ежедневные дневные допросы и вечерние развлечения. Придут бухие сепары: "Донецкие есть? Ну, пошли" и начиналось. Меня сбивали с ног, чтобы я упал на колени, ставили видео, где Донбасс якобы обстреливают "каратели", потом "бабах". И либо сам скатываюсь в подвал, либо заносят", - сказал он.

По словам военного, однажды его избила женщина с ребенком на руках.

"Подошла женщина с ребенком на руках встала на меня и начала прыгать. Видимо, чья-то жена. Они в бывшем здании СБУ жили целыми семьями, выехали со Стрелковым-Гиркиным, переоборудовали кабинеты под комнаты.

В какой-то момент им надоело нас бить. Но не всем. Но чаще вытаскивали кого-то просто побазарить. Однажды выдернули меня: "У тебя 10 минут собрать группу и под твоим командованием в аэропорт в бой. Даем карабин и три патрона". Я не понял, для чего они это предложили, на тот момент чувствовал себя овощем", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Вокруг нас стоял густой запах крови - очевидец о боях под Иловайском.

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