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Боевики на Донбассе использовали против ВСУ очередную подлость: есть раненый

суббота, 31 августа 2019, 19:03
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В субботу, 31 августа, в районе населенного пункта Зайцево, в зоне действия операции Объединенных сил, боевики запросили у украинских военных режим "тишины", однако после этого начали обстрел.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как отмечается, о режиме "тишины" боевики запросили в 13:30 до 16:00 31 августа, призвав Объединенные силы дать возможность забрать тела погибших членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка "Азов" в районе Светлодарской дуги.

"Украинская сторона подтвердила запрос на режим "тишина" на вышеуказанный период времени. Однако враг имел другую цель - воспользовавшись затишьем, нанести удар по нашим подразделениям. С этой целью он нарушая режим "тишина", начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении пресс-центра.

Во время обстрела боевиков один украинский боец был ранен. Его состояние здоровья – средней тяжести.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пророссийские боевики начали активно наращивать интенсивность боевой подготовки на оккупированной части Донбасса.

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