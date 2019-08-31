В детском лагере под Ивано-Франковском произошел смертельный пожар: что известно

В субботу, 31 июля, на территории детского лагеря "Сокол" в одноименном селе Ивано-Франковской области произошел пожар: погиб один подросток.

Об этом сообщает управление ГСЧС в области.

Как отмечается, сообщение о пожаре сцены на территории лагеря пришло в службу в 13:40. К месту пожара были направлены пожарные Галицкого района.

В 14:08 пожар удалось локализовать, в 14:41 – ликвидировать.

"На месте пожара обнаружено тело 17-летнего жителя города Бурштын. Огнем уничтожено здание сцены на площади 50 метров квадратных. По состоянию на 31 августа детей в заведении не находилось. К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 12 человек личного состава от Управления ГСЧС в области", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 августа в Киеве произошел масштабный пожар на строительстве одного из жилых комплексов.