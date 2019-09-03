Настигла карма: появились детали о предательнице Украины, ставшей главарем боевиков ДНР

Бывшая подполковник украинской милиции, Ольга Качура, которая в начале вооруженного конфликта на Донбассе перешла на сторону сепаратистов, находится под стражей.

Об этом сообщает паблик "Новая Горловка" в социальных сетях.

"Оля на баланде. Деталей, увы, нет", — сообщил источник.

Как известно, в 2019 году Качура получила паспорт гражданина Российской Федерации.

В комментариях пользователи уже активно обсуждают неожиданное задержание предательницы родины.

Напомним, Ольга Качура перешла на сторону боевиков в 2014 году и стала командиром реактивного дивизиона так называемой "3 омсбр 1 АК ДНР".

Как ранее сообщал "Апостроф", министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением РФ выдавать свои паспорта на оккупированной территории Донбасса.