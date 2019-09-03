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Появились фото с места гибели знаменитого украинского барда

вторник, 03 сентября 2019, 10:27
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Фото: пресс-служба полиции в Тернопольской области

Украинский бард Василий Жданкин, который погиб в ДТП под Тернополем, сидя за рулем скутера, не пропустил Volkswagen Passat B5, из-за чего и произошла авария.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области, публикуя фото с места аварии.

"По предварительным данным, 61-летний житель Кременца, управляя скутером, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Volkswagen Passat B5 и допустил столкновение. Вследствие такого маневра водитель скутера скончался на место ДТП", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черкассах семья байкеров попала в смертельное ДТП. Авария произошла на окраине Черкасс, во время проведения Международного мотофестиваля "Дорога на Сечь".

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