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Стало известно о новой наглой выходке ФСБ на границе с Крымом: видео

вторник, 03 сентября 2019, 14:39
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Сотрудники ФСБ РФ на границе с аннексированным Крымом проводит незаконные задержания украинцев.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, под прицелом российских спецслужб находятся по большей части военнослужащие, правоохранители, представители патриотических организаций и даже обычные украинцы, которые выезжают в Россию, Крым или на временно оккупированные территории.

В частности, недавно сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без каких-либо причин задержали жителя Львовской области и с применением психологического давления принуждали его к сотрудничеству.

После того, как мужчина отказался, его насильно заставили подписать какой-то документ, забрав у него авто, документы и деньги.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россию подловили на провокации с захваченными украинскими кораблями в Крыму.

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