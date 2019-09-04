Пассажирский автобус попал в смертельную аварию под Ивано-Франковском: фото и видео

В Ивано-Франковской области пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Об этом сообщает ресурс Kurs.

Трагедия произошла в селе Боднарев с общественным транспортом, который курсировал из города Калуш в Ивано-Франковск. Он на дороге столкнулся с грузовиком. Вследствие аварии одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое - травмированы.

Отмечают, что водитель фуры, не остановившись, поехал дальше. Правоохранители устанавливают личность сбежавшего участника ДТП и разыскивают его самого.

Позже в полиции сообщили, что водителя фуры нашли. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 2 сентября, 15-летний водитель устроил опасное ДТП с переворотом в Ивано-Франковской области.