Под Ровно прихожане храма устроили массовую драку, много пострадавших: фото

В среду, 4 сентября, под Ровно прихожане храма организовали массовые разборки, закончившиеся дракой, в результате чего 11 человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области, публикуя фото с места инцидента.

По данным полиции представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь. Это и стало причиной массового конфликта, в котором приняли участие около 60 человек.

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Как сообщал "Апостроф", ранее под Тернополем священники устроили драку в церкви.

Также под Винницей произошла масштабная драка из-за перехода верующих в ПЦУ. Дракой было сорвано собрание местной общины, которая планировала рассмотреть вопрос перехода вместе с храмом в ПЦУ.