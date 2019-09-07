Под Киевом произошло жестокое нападения на пожилую женщину: опубликованы фото

В субботу, 7 сентября, в Киевской области мужчина напал на пожилую женщину прямо в ее доме.

Об этом сообщает глава полиции области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел посреди дня в селе Обуховского района. Злоумышленник ворвался в дом, где жила женщина, избил ее, издевался над ней, угрожал ножом, пытался изнасиловать и ограбил.

Случайным свидетелем ЧП стал сын потерпевшей, который попытался поймать вора, но тот убежал. На место вызвали правоохранителей, которые с помощью кинологов и собаки вычислили и задержали извращенца.

"Сейчас он сушит штаны и дает показания следователям, которые предоставят правовую квалификацию его действий. Но лично я считаю, что надо лишать общество от таких нелюдей!", - написал Небитов.

Как сообщал "Апостроф", 5 сентября в Виннице правоохранители задержали мужчину, который подозревается в пытках своих детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними.