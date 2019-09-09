Боевики заявили об опасной находке возле детской больницы в Донецке

В понедельник, 9 сентября, возле Детской областной больницы в оккупированном Донецке было обнаружено взрывное устройство.

Об этом в Telegram сообщают каналы, подконтрольные боевикам.

Как отмечается, это уже второе взрывное устройство, обнаруженное в Калининском районе города за неделю. В результате детонации первого СВУ пострадал сотрудник местного так называемого "МВД".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестные заявили о закладке бомб на всех вокзалах столицы. Неизвестный около 15 часов сообщил о минировании всех железнодорожных вокзалов.

Кроме того, в ночь на пятницу, 26 апреля, в Одессе произошел взрыв у отделения банка "Пивденный". Взрывной волной выбило стекла в квартире на первом этаже рядом расположенного жилого дома.