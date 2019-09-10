Полиция поймала организатора вооруженного нападения на инкассаторов под Житомиром: фото

Сотрудники полиции поймали одного из организаторов нападения на инкассаторов в Житомирской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

Поиски второго подозреваемого продолжаются. Также было найдено и изъято огнестрельное оружие, с помощью которого пытались ограбить инкассаторов.

"Хочу доложить обществу, что один из организаторов уже задержан. Именно сейчас следователь проводит следственные действия, допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирской области находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать другого соучастника этой преступной группировки", - сказал глава полиции Сергей Князев, который приехал в Житомир, чтобы представить нового начальника главка.

По его словам, задержанный причастен к нескольким аналогичным преступлениям в других областях Украины.

Как сообщал "Апостроф", в конце августа в Деснянском районе Киева вооруженный обрезом грабитель ворвался в ювелирный магазин.