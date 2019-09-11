ЧП в Каменском: 19-летней девушке оторвало руку

10 сентября на хлебозаводе №1 в Каменском 19-летней девушке оторвало руку.



Про несчастный случай сообщили в паблике "Типичный Днепродзержинск" в Facebook.



ЧП случилось в ночную смену. На место для помощи пострадавшей Анастасии Хить оперативно прибыли медики, спасатели и полиция. На месте также присутствовал юрист хлебозавода. По словам очевидцев, девушку долго освобождали из делителя теста и в итоге ей ампутировали руку в 20 сантиметрах ниже плеча.





В данный момент пострадавшая находится в реанимации городской больницы скорой помощи №8. Девушка потеряла много крови, поэтому ей срочно необходимы доноры второй положительной группы. Желающим помочь можно обращаться прямо в реанимационное отделение ГБСМП.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве фургон хлебозавода совершил наезд на автомобиль Skoda, в результате чего погибла женщина и еще два человека получили травмы.