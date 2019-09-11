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Объявлены в розыск подозреваемые в похищении и убийстве Героя Украины: фото

среда, 11 сентября 2019, 10:37
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Полиция объявила в розыск подозреваемых в похищении и убийстве крымского татарина, Героя Украины Решата Аметова, который вышел на одиночный пикет против присоединения Крыма к РФ в Симферополе в марте 2014 года.

По данным пресс-службы Национальной полиции, спустя почти две недели после похищения его замученное тело было обнаружено гражданскими лицами в лесополосе возле села Земляничное Белогорского района АР Крым.

В полиции установили, что к убийству причастны трое лиц. Ими оказались бойцы так называемой "Самообороны Крыма". Руководил двумя подчиненным военный РФ Евгений Скрипник. Помогали ему в преступлении Александр Баглюк и Александр Руденко.

По последнему также известно, что он воевал в составе террористической организации "ДНР". Он также проходил по делу о похищении и пыткам трех офицеров спецподразделения СБУ "Альфа".

Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 УК Украины (грозит до 10 лет лишения свободы).

В то же время активист Мария Томак пишет в Facebook, что Скрипник был соратником одного из лидеров боевиков Игоря Гиркина. Она добавила, что эта "компания" также была замечена в Приднестровье.

В открытых источниках Скрипник также фигурирует также как "комендант Снежного".

Ранее "Апостроф" сообщал, что на административной границе с оккупированным Крымом произошло очередное задержание граждан Украины.

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