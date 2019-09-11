Покушение на ректора под Тернополем: в сеть попало видео момента взрыва

В интернете обнародовали видео, на котором якобы зафиксирован момент покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого в селе Петриков Тернопольской области.

Соответствующий ролик опубликован в Facebook.

"На видео рядом с собственным домом подрывают ректора Тернопольского экономического университета Крысоватого (он в трусах) вместе с женой (она одета). В результате теракта ректор Крысоватый, который заодно является почетным президентом волейбольного клуба "Галичанка", потерял руку", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео с мужчиной, который может быть причастен ко взрыву в дворе ректора Тернопольского национального экономического университета. Взрывное устройство было заложено при входе во двор около 02:00 часов ночи.

В полиции рассматривают несколько версий нападения на ректора.