Не нашли оснований задержать: депутата, устроившего смертельное ДТП в Чернигове, отпустили

Депутата городского совета Чернигова Ярослава Ковтуна, которого задержали за смертельное ДТП, отпустили из-под стражи.

Как сообщает местное издание "Пик", об этом заявила пресс-секретарь областной полиции Наталья Реберг.

На свободу депутат вышел по постановлению черниговской прокуратуры, которая посчитала, что против него нет доказательств.

В материале дела говорится, что Ковтун сразу после ДТП остался на месте, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Кроме того, он лично сопровождал в больницу потерпевшего и согласился оставаться по месту жительства.

Также в документах указано, что задержание депутата произошло только через 15 часов после самого ДТП.

Напомним, что Ковтун сбил на пешеходном переходе мужчину, который скончался от полученных травм.

Как сообщал "Апостроф", весной в Киевской области автомобиль с депутатом за рулем выехал на встречную полосу, где сбил мотоцикл: водитель и пассажир мотоцикла погибли.