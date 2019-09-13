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Боевики устроили жаркие сутки на Донбассе: у ВСУ много раненых

пятница, 13 сентября 2019, 21:03
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Незаконные вооруженные формирования на востоке Украины с начала суток 11 раз нарушили режим прекращения тишины.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, в результате обстрелов ранения получили шестеро украинских военных.

"В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении на странице ООС в Facebook.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 12 сентября около 15:00 в результате обстрела противника на Донбассе погиб младший сержант Национальной гвардии Украины Валерий Шатурский.

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