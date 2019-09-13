Дети в реанимации: в Мукачево произошло опасное ЧП со школьниками

13 октября в Мукачево на Закарпатье произошло массовое отравление детей, трое из пострадавших находятся в реанимации.

Как сообщает местная пресса, в областную больницу попали семеро детей. Все они ученики одной школы.

По предварительной, информации дети распылили неизвестный газ в школе, вероятно из баллончика.

Главный врач Закарпатской областной детской больницы Роман Шницер в комментарии "Укринформу" отметил, что трое детей остаются в тяжелом состоянии. Они поступили в больницу с судорогами и потерей сознания.

"Другие дети, которых привезли сразу, имеют отравления средней тяжести, они жалуются на сильную головную боль и тошноту. Сейчас все дети в сознании, состояние их более-менее стабильный", - рассказал Шницер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве произошло массовое отравление, из-за чего в больницу попали как минимум семь студентов, которые покупали шаурму в одном и том же киоске.