На Закарпатье поймали на взятке топ-чиновника Фискальной службы

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке старшего ревизора-инспектора управления налогов и сборов с физических лиц ГУ Государственной фискальной службы в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Госслужащий вымогал 700 евро от иностранца за получение им статуса физического лица - предпринимателя без необходимых для этого документов и за оформление идентификационного кода.

Правоохранители задержали чиновника, согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в загородном ресторане во время получения всей суммы взятки.

В рамках начатого уголовного производства по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное следствие устанавливает другие возможные факты получения чиновником взяток.

Как сообщал "Апостроф", экс-лидера областной фракции "Оппозиционный блок", а ныне первого заместителя председателя облсовета Вадима Шкаровского обвинили в том, что тот обещал "уладить вопрос" с регистрацией депутата за 5 тысяч долларов.