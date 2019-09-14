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Золушка из Хмельницкого: новые фото и биография убитой в Польше молодой украинки

суббота, 14 сентября 2019, 07:40
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Преступник, устроивший убийство 26-летней украинки в Польше, накануне убийства носил с собой пистолет, а после того, как застрелил девушку, сообщил об этом ее матери в социальной сети.

Об этом пишет Обозреватель.

В день убийства, как сообщают польские знакомые Рожанского, он был совершенно спокоен. И говорил, что его отшила девушка.

Однако уже в это время он носил с собой пистолет. По данным полиции, это было какое-то старое оружие. Зайдя в городскую прачечную, он сразу направился туда, где работала Кристина. Он выстрелил ей прямо в голову, не оставив никакого шанса выжить.

После этого Рожанский взломал страничку подруги Крис и написал ее маме страшную фразу: "Я убил твою дочь".

Отметим, что 26-летняя Кристина из Хмельницкой области три года ездила на заработки в Польшу. Ее мама – школьный учитель, преподает математику. В семье есть еще два родных брата и один двоюродный, которого мама Крис воспитывала после смерти ее сестры.

Семья живет скромно, но дружно. Девушка с отличием закончила Хмельницкий национальный университет, училась на эколога заочно. В рейтинге при поступлении в вуз среди 29 абитуриентов она была на 10 месте с неплохим результатом.

Сама девушка выросла в селе, поэтому привычна к нелегкой физической работе. "Ее в семье называли Золушкой. Маленькая, хрупкая, но никакой работы не боялась", – говорит ее родственница.

"Кристинка всегда хотела сама зарабатывать на себя, поэтому и ездила в Польшу. Первый раз она работала в Борно, на заводе, изготовляла проводку. Потом дважды была в Гожув", – рассказала ее близкая подруга.

Кристине очень нравилось жить и работать в Польше. Она все время говорила, что в этой стране она чувствует себя человеком.

Именно во время первой поездки Кристина и познакомилась с Рожанским, они вместе работали на заводе. Рожанский живет в Польше, в Гожув. Хотя работал все это время в том же Борно.

Несмотря на сообщения в польских СМИ, девушку ничто не связывало с Павлом, они никогда не встречались и не имели никаких отношений. Были просто знакомы. И вообще парня у нее не было. Она всегда занималась работой и домом, очень любила свою семью.

Убийство украинки в Польше
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Убийство украинки в Польше
1 / 1
Убийство украинки в Польше
1 / 1
Убийство украинки в Польше
1 / 1
Убийство украинки в Польше
1 / 1
Убийство украинки в Польше
1 / 1
Убийство украинки в Польше
1 / 1
Убийство украинки в Польше
1 / 1
Убийство украинки в Польше
1 / 1
Убийство украинки в Польше
1 / 1
Убийство украинки в Польше
1 / 1
Убийство украинки в Польше
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Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы имена и фото преступника и жертвы.

Также появились новые детали убийства украинки в Польше.

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