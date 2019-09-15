Избиения и задержания: в сети появилось полное видео столкновений на прайде в Харькове

В воскресенье, 15 сентября, в Харькове неизвестные совершили нападение на участников Марша равенства после его завершения.

Об этом сообщает Youtube-канал StudMedia.

Радикалы атаковали некоторых из участников мероприятия и стали преследовать их. Нападение сопровождалось нецензурной бранью в адрес участников марша и полиции.

Напомним, одного из участников марша неизвестные в Саду Шевченко начали избивать ногами. Однако за него заступились неравнодушные прохожие. Кроме того, после нападения двое участников марша оказались в больнице.

Также в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских, один из них с ожогами глаз доставили в больницу.

В результате в отделения полиции были доставлены 17 человек. Среди них представители националистической общественной организации "Фрайкор".

Как сообщал "Апостроф", в центре Харькова прошли одновременно Марш равенства - за права представителей ЛГБТ-сообщества, а также Марш за традиционные ценности, участники которого забросали первых яйцами.