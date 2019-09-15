Москвич по кличке "Молодой": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков

Стало известно о смерти в Москве российского наемника Сергея Александрова, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков.
Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer, опубликовав фото умершего боевика.
"Александров Сергей Александрович "Молодой" (Москва, 13/05/66) умер 20/05/19 в Москве от инфаркта", - написал блогер в подписи к снимкам.
Сам боевик родом из России, проживал в Москве. Ему было 53 года.
Александров был членом подразделения "Аврора" и носил кличку "Молодой".
Также он входил в базу "Миротворец".
Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали командира боевиков по кличке "Лев".
Также ранее новым "грузом 200" на Донбассе стал боевик Константин Карагаев по кличке "Ювелир".