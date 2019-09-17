Автобусы с украинцами попали в серьезные ДТП в Польше: опубликованы фото

В Польше на шоссе А4 произошли подряд два ДТП. В результате перекинулось два автобуса на украинском номерах - есть пострадавшие.

Об этом сообщает польское RMF24.

Согласно сообщению, одно из ДТП произошло во вторник утром на участке трассы Тарнув-Дембица вблизи села Роза-Подгорная. Автобус врезался в барьеры, после чего перевернулся.

В автобусе на момент аварии находилось девять человек. Однако, все смогли самостоятельно выйти из машины. В результате ДТП шоссе в направлении Жешув было заблокировано. Что стало причиной аварии пока не известно.

Также сообщается, что вчера аналогичное ДТП с участием украинского автобуса произошло на той же автомагистрали А4 вблизи Крапковицкого уезда.

По словам правоохранителей, 26-летний украинский водитель, который ехал в направлении Катовице, не заметил предупредительных знаков, сообщающих об изменении организации дорожного движения в районе отремонтированного участка шоссе и врезался в бетонный барьер.

В результате перевернулся автобус. Из четырех участников ДТП - 22-летний пассажир, гражданин Украины с травмами был доставлен в больницу.

Как сообщал "Апостроф", 16 сентября под Николаевом произошло страшное ДТП, много погибших и пострадавших: фото.

Ранее произошло смертельное ДТП с юными танцорами со Львова, которые ехали на концерт в Польшу.