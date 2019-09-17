RU  UA  EN

вторник, 17 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 сентября

13:37
​В работе Google произошел масштабный сбой: кто пострадал
13:33
Неконкурентные условия: аэропорты просят АМКУ отменить указ Мининфраструктуры о ставках
13:18
Автор золотого унитаза отреагировал на его кражу из дворца в Британии
13:13
Новая визитная карточка: Булгаков-FEST получил ежегодную "прописку" на Андреевском спуске
13:13
Вкладчиков "Укринкома" хотят лишить законных выплат - заявление Ассоциации
12:58
Не хочу посвящать жизнь актерству: Брэд Питт объяснил, почему охладел к работе
12:55
Гвардейцы Путина погибли на учениях у границы с Беларусью: первые подробности
12:50
Автобусы с украинцами попали в серьезные ДТП в Польше: опубликованы фото
12:34
В Украину идет новое похолодание и сильный шторм
12:30
В НАБУ согласились с использованием "Роттердама" как ценового ориентира для угля - эксперт
12:29
В сеть попало архивное видео со школьницей Кейт Миддлтон: такой жену принца Уильяма мы еще не видели
12:20
​Супрун рассказала про паранойю у нового руководства Минздрава
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Автобусы с украинцами попали в серьезные ДТП в Польше: опубликованы фото

вторник, 17 сентября 2019, 12:50
переглянути новину українською

В Польше на шоссе А4 произошли подряд два ДТП. В результате перекинулось два автобуса на украинском номерах - есть пострадавшие.

Об этом сообщает польское RMF24.

Согласно сообщению, одно из ДТП произошло во вторник утром на участке трассы Тарнув-Дембица вблизи села Роза-Подгорная. Автобус врезался в барьеры, после чего перевернулся.

В автобусе на момент аварии находилось девять человек. Однако, все смогли самостоятельно выйти из машины. В результате ДТП шоссе в направлении Жешув было заблокировано. Что стало причиной аварии пока не известно.

Также сообщается, что вчера аналогичное ДТП с участием украинского автобуса произошло на той же автомагистрали А4 вблизи Крапковицкого уезда.

По словам правоохранителей, 26-летний украинский водитель, который ехал в направлении Катовице, не заметил предупредительных знаков, сообщающих об изменении организации дорожного движения в районе отремонтированного участка шоссе и врезался в бетонный барьер.
В результате перевернулся автобус. Из четырех участников ДТП - 22-летний пассажир, гражданин Украины с травмами был доставлен в больницу.

Как сообщал "Апостроф", 16 сентября под Николаевом произошло страшное ДТП, много погибших и пострадавших: фото.

Ранее произошло смертельное ДТП с юными танцорами со Львова, которые ехали на концерт в Польшу.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: