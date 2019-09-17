В Украине разыскивают подозреваемого в массовом убийстве животных: фото

В Херсоне разыскивают преступника, который подозревается в массовом отравлении собак в приюте для животных.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской области, публикуя фото возможного подозреваемого.

По данному факту Херсонским отделом полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст.299 УК "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полиция просит помочь установить личность подозреваемого и его местонахождение. В случае, если вы владеете полезной информацией, просьба позвонить по номеру "102". Анонимность гарантируется.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре кровавого живодера настигла смертельная карма.

Кроме того, в сети появилось видео, как неизвестный человек в форме работника зоопарка в Херсоне избивает ламу.