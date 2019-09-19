Десятки детей погибли в страшном пожаре в школе: опубликованы фото

В Либерии в результате пожара в одной из пригородных школ столицы погибло 27 детей.

По данным западных СМИ, пожар произошел в здании, пристроенном к мечети.

В момент возгорания дети изучали Коран. Причина возгорания еще не известна, в полиции начали расследование.

Президент Либерии Джордж Веа уже выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Мои молитвы идут к семьям детей, которые умерли прошлой ночью в Пейнсвилле в результате смертельного пожара, охватившего их школьное здание. Это тяжелое время для семей жертв и всей Либерии. Самые глубокие соболезнования выражаются покойным", - написал он в Twitter.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в курортном городе Приморск Запорожской области прогремел взрыв, в результате которого загорелась электроподстанция.