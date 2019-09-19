Появилось фото подрыва моста у боевиков в Луганске

Появились подробности взрыва моста в оккупированном боевиками Луганске, который произошел в ночь на 19 сентября.

Как завил так называемый министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, речь идет о террористическом акте.

С его слов, теракт был проведен путем подрыва трех опор моста. В результате инцидента бетонные конструкции получили повреждения, но арматура не пострадала.

В связи с инцидентом боевики усилили охрану стратегических объектов. В частности, речь идет об усиленной охране электростанций, путепроводов и других объектов.

Также в сети показали свежие фотографии с места событий. На них видно, что мост понес серьезные повреждения в результате взрыва.

Ранее "Апостроф" сообщал, что повышение российскими оккупационными администрациями коммунальных поборов в отдельных районах Донецкой области привело к массовому обнищанию населения.