Террорист на мосту Метро: в сети указали на опасную уязвимость Киева

Городские службы Киева полностью неготовы к чрезвычайным происшествиям, что вчера доказали события на мосту Метро, который угрожал взорвать вооруженный мужчина.

В КИЕВЕ ВООРУЖЕННЫЙ МУЖЧИНА УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ МОСТ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

Такую точку зрения в Facebook выразил журналист Виктор Огиенко.

"То, что устроило киевское метро просто за гранью. Тупейшие объявления "о технических причинах" отсутствия полноценного движения. Неумение направлять потоки людей. Отсутствие оперативной организации развоза людей дополнительными автобусами. Отсутствие оперативного регулирования и перенаправления потоков авто с правого на левый берег и наоборот", - отметил он.

Также журналист недоволен работой силовиков, привлеченных к операции. По его словам, полицейские показали "нулевую работу".

"Если бы сегодня были запланированы какие либо теракты, да еще и в нескольких точках, как часто делают террористы, весь этот коллапс из людей был бы удобной мишенью. Гигантский мегаполис тупо не готов к чрезвычайным ситуациям. И это после 5 лет войны!" - подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.