RU  UA  EN

четверг, 19 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 сентября

10:18
В захваченном Луганске прогремел мощный взрыв: подробности и фото
10:16
Что будет с субсидиями для украинцев в 2020 году: власти дали ответ
10:09
Вольфсбург - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
10:07
Жена Алека Болдуина беременна спустя полгода после потери ребенка
10:00
США анонсировали встречу Зеленского и Трампа: когда она состоится
09:51
Динамо Загреб - Аталанта - 4:0 Видеообзор
09:48
Террорист на мосту Метро: в сети указали на опасную уязвимость Киева
09:40
Динамо - Мальме: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
09:31
Сенцов сдал суду в Гааге мучителей из ФСБ и перебежчиков из СБУ
09:26
Где смотреть онлайн Вольфсбург - Александрия: расписание трансляций
09:21
Адвокат раскрыл хитрость Путина с новым обменом пленными с Украиной
09:19
В России спецслужбы захватили шамана, который должен изгнать Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Террорист на мосту Метро: в сети указали на опасную уязвимость Киева

четверг, 19 сентября 2019, 09:48
переглянути новину українською

Городские службы Киева полностью неготовы к чрезвычайным происшествиям, что вчера доказали события на мосту Метро, который угрожал взорвать вооруженный мужчина.

В КИЕВЕ ВООРУЖЕННЫЙ МУЖЧИНА УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ МОСТ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

Такую точку зрения в Facebook выразил журналист Виктор Огиенко.

"То, что устроило киевское метро просто за гранью. Тупейшие объявления "о технических причинах" отсутствия полноценного движения. Неумение направлять потоки людей. Отсутствие оперативной организации развоза людей дополнительными автобусами. Отсутствие оперативного регулирования и перенаправления потоков авто с правого на левый берег и наоборот", - отметил он.

Также журналист недоволен работой силовиков, привлеченных к операции. По его словам, полицейские показали "нулевую работу".

"Если бы сегодня были запланированы какие либо теракты, да еще и в нескольких точках, как часто делают террористы, весь этот коллапс из людей был бы удобной мишенью. Гигантский мегаполис тупо не готов к чрезвычайным ситуациям. И это после 5 лет войны!" - подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: