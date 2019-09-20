В Луцке мощнейший пожар охватил военный госпиталь: видео

В Луцке в гарнизонном военном госпитале в ночь на пятницу, 20 сентября, произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Волынской области.

"20 сентября в 02:25 поступило сообщение о пожаре в госпитале на улице Сенаторши Левчановской. В 3:12 пожар локализировали, а в 5:00 ликвидировали", - уточнили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя. В целом эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больнице.

Пострадавших от пожара нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в больнице оккупированного Донецка произошел сильный пожар.

Кроме того, в жутком пожаре в психиатрической лечебнице Одессы погибли люди.