В России снегопад устроил мини-апокалипсис: в сети смеются над видео

Населенный пункт Высокогорный в Хабаровском крае (Россия) остался без электричества и воды из-за сильного снегопада.

Местные власти сообщают жителям, что водоснабжения нет из-за того, что ветер повалил деревья на линии электропередач. По этой причине отключилась водокачка.

Жители также жалуются, что поселок остался без тепла.

"Сегодня у нас больница, детские сады и школы не работают. Мы своими силами делаем все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Надеемся за световой день управиться, но не факт, что сможем", - говорят местные власти.





Тем временем в социальных сетях шутят, что виной всем бедам НАТО и США.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в республике Башкирия (Россия) похвастались новой остановкой, которую оборудовали за большую сумму.