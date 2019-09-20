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В сети нашли "руку Киева" в нападении моряков КНДР на пограничников Путина

пятница, 20 сентября 2019, 09:47
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В сети опубликовали интересную новость российских СМИ, которые распространили очередной фейк про Украину. На этот раз, пропагандисты заявили, что в нападении на российских моряков в Японском море видна "рука Киева".

Как пишет Фашик Донецкий в Twitter, росСМИ заявили, что стрелявшие в россиян граждане КНДР якобы запросили политическое убежище в Украине.

"Первое правило ватного клуба: когда не о чем писать, пиши фейк про Украину", - подписал он свой пост и опубликовал скриншот с новостью российских пропагандистов.

В комментариях пользователи шутят, что для граждан КНДР, которые стреляли в россиян, будет создана новая должность в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники ФСБ РФ задержали двух украинцев на административной границе с оккупированным Крымом.

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