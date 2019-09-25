На Волыни иностранцы попали в смертельное ДТП с фурой: опубликованы фото и данные о жертвах

Во вторник, 24 сентября, днем на автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Годовичи произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes, грузовика DAF XF и легкового автомобиля Volvo, два человека погибли, еще шестеро травмированы.

Об этом сообщит отдел коммуникаций полиции Волынской области.

В полиции установили, что грузовик DAF XF под управлением иностранца на скорости столкнулся с микроавтобусом, а тот допустил столкновение с автомобилем Volvo, который стоял на обочине.

В результате аварии погибли два пассажира микроавтобуса, местных жителя. Травмировалась также одна иностранка - 47-летняя пассажирка автомобиля Volvo.

В отношении водителя грузовика открыто уголовное производство, он задержан. Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

По информации журналистов, водитель грузовика DAF XF является гражданином Польши. По предварительной версии следствия, во время аварии он не справился с управлением автомобиля.

Подробнее о последних авариях в Украине и реакцию власти на них в материале "Апострофа" – "За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах".