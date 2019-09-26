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"Черные выходные" на дорогах: в Украине собрались менять правила перевозок

четверг, 26 сентября 2019, 14:55
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В связи с волной ДТП с участием маршруток, в которых гибнут десятки людей, в полиции предложили увеличить штрафные санкции за плохое техническое состояние транспорта, который используется для оказания услуг по перевозке пассажиров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Прошедшие выходные и начало этой недели буквально шокировали всю страну страшными известиями о смертельных ДТП с участием маршрутных и грузовых транспортных средств на дорогах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре мест ДТП полицейские неоднократно фиксируют факты отсутствия ремней безопасности для пассажиров автобусов. А техническое состояние и оборудование автобусов не отвечает требованиям стандартов безопасности дорожного движения.

"Немалую роль играет и режим труда и отдыха водителей, который сегодня недостаточно контролируется органами государственной власти ... Также не осуществляется надлежащий контроль выпуска пассажирского транспорта на линию", - подчеркивает Билошицкий.

В связи с этим Департамент патрульной полиции будет инициировать вопрос о внесении изменений в законодательство, в частности в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в части увеличения штрафных санкций за неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров, а также к должностным лицам, ответственным за техническое состояние, оборудование и эксплуатацию.

"Также предлагается закрепить на законодательном уровне запрет использования пассажирскими перевозчиками транспортных средств, которые по конструкции предусмотрены для перевозки грузов, но прошли процедуру переоборудования. Дополнительно планируется внести на рассмотрение вопрос об обязательном оборудовании пассажирского транспорта междугороднего сообщения ремнями безопасности для пассажиров и предусмотрена административная ответственность за нарушение таких правил", - заявил Билошицкий.

Отмечается, что Департамент патрульной полиции разрабатывает проект постановления Кабмина, которым будут внесены изменения в Правила проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам.

"Проектом предусмотрена оптимизация процедуры выдачи разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные", - сообщил Билошицкий.

Напомним, подробнее о жутких авариях, которые произошли на дорогах Украины за последнюю неделю читайте в материале "Апострофа": За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах.

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