Смертельное ДТП с пьяным копом под Киевом: появилось видео момента аварии

Государственное бюро расследований опубликовало видео момента смертельной аварии в Броварах Киевской области с участием полицейского.
На кадрах видно, что автомобиль на огромной скорости влетел в остановку общественного транспорта. на которой стояли люди.
В результате аварии погиб один человек.
Выяснилось, что за рулем находился сотрудник полиции охраны. Он был в состоянии алкогольного опьянения.
В ГБР уже заявили, что полицейский задержан. Сейчас устанавливаются детали смертельного происшествия.
Напомним, что авария произошла 26 сентября. В результате наезда также травмы получили еще двое пешеходов.
Как сообщал "Апостроф", 26 сентября на трассе Киев - Одесса столкнулись автобус с пассажирами с грузовиком.