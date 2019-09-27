Смертельное ДТП с пьяным копом под Киевом: появилось видео момента аварии

Государственное бюро расследований опубликовало видео момента смертельной аварии в Броварах Киевской области с участием полицейского.

На кадрах видно, что автомобиль на огромной скорости влетел в остановку общественного транспорта. на которой стояли люди.

В результате аварии погиб один человек.

Выяснилось, что за рулем находился сотрудник полиции охраны. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

В ГБР уже заявили, что полицейский задержан. Сейчас устанавливаются детали смертельного происшествия.

Напомним, что авария произошла 26 сентября. В результате наезда также травмы получили еще двое пешеходов.

Как сообщал "Апостроф", 26 сентября на трассе Киев - Одесса столкнулись автобус с пассажирами с грузовиком.