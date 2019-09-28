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В оккупированном Крыму грузовик снес строящийся мост: в сети злорадствуют

суббота, 28 сентября 2019, 00:21
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27 сентября в оккупированном Крыму самосвал КамАЗ сбил снес строящийся мост на участке трассы "Таврида".

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент произошел близ села Новопавловка Бахчисарайского района. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

"Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал знак о необходимости соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал. Причиненный ущерб устанавливается, он будет взыскан с субподрядной организации", - прокомментировали оккупанты.

В сети пользователи активно обсуждать ЧП у оккупантов.

Часть пользователей стала благодарить водителя и заметила, что если бы он не свалил балки, то это наверняка бы сделали солдаты НАТО.

Один из пользователей пошутил, что это сделал "Правый сектор".

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

Как сообщал "Апостроф, в аннексированном Россией Крыму произошло серьезное ДТП с участием военной техники.

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